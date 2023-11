Melody respondeu 'deboche' de Luísa Sonza - Reprodução: Instagram / YouTube

Publicado 28/11/2023 10:08 | Atualizado 28/11/2023 10:13

Melody usou as redes sociais na manhã desta terça-feira (28) para deixar um recado após ser citada no programa "De frente com Blogueirinha", por Luísa Sonza. Sem papas na língua, a cantora mencionou até o nome de Anitta em sua resposta.

O personagem de Blogueirinha é conhecido na internet por satirizar com seus convidados, sempre surpreendendo com uma pergunta mais "profunda" durante as entrevistas. Na ocasião, a apresentadora pediu para Luísa citar uma cantora. Melody, por sua vez, não gostou da brincadeira.

"Quando a pessoa sabe quem vai ser ultrapassado em breve e precisa atacar quem está ameaçando seu reinado. Quem nasceu para ser Luísa, nunca será Anitta", escreveu a funkeira ao compartilhar o trecho do momento em que foi citada pela ex-esposa de Whindersson Nunes

Na sequência, Melody ainda resgatou um vídeo onde relata ter sido convidada por Luísa Sonza para realizar uma parceria. "A pessoa me chama para gravar um feat e depois vai debochar de mim em entrevista. Medo ou falsidade?", disparou.