Kally e Jaqueline em 'A Fazenda 15'Reprodução / PlayPlus

Publicado 28/11/2023 12:41 | Atualizado 28/11/2023 12:46

Cada dia mais próxima de Cezar Black em "A Fazenda 15", da Record, Kally Fonseca decidiu abrir o jogo e contar mais um segredo de outro colega de confinamento ao ex-BBB. Após falar sobre a vida pessoal de Lucas Souza, que acabou desistindo do confinamento nos últimos dias, a cantora revelou detalhes de um assunto delicado envolvendo Jaqueline.

Em conversa com Black, Kally disse que a affair de Lucas foi vítima de agressão antes do reality show. "Ela teve um relacionamento, eu tô falando porque ela expôs isso nas redes sociais, e aí o cara foi pra cima dela, quase que mata ela. Ela se trancou no banheiro e começou a fazer um story, desesperada", iniciou.

"A ex-assessora dela foi atrás dela e disse: 'Se você não deixar ele, eu não trabalho mais com você'. Ela [assessora] não trabalhou mais com ela. E ela falava disso como se fosse uma coisa normal", completou Kally Fonseca. A atitude da peoa não passou despercebida e foi bastante criticada pelo público nas redes sociais.

"Kally falando de um antigo relacionamento da Jaque justamente para o Black! E foi algo pesado que a Jaque viveu e ela sair falando assim é pesado demais", lamentou uma internauta. "Ela tá falando pra usarem isso contra a Jaque. A tentativa dela agora é fazer com a Jaque o que fez com o Lucas. Ela já sabe que se livrou de um favorito, tá mirando no próximo", declarou outra.