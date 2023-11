Fã de Taylor Swift recupera fotos do show da cantora após assalto em São Paulo - Reprodução / X

Fã de Taylor Swift recupera fotos do show da cantora após assalto em São PauloReprodução / X

Publicado 28/11/2023 11:30

Uma fã da cantora Taylor Swift compartilhou um episódio inusitado após o último show da cantora realizado em São Paulo . Na última segunda-feira (27), Lorena Severino contou em suas redes sociais que foi roubada na Avenida Paulista e acreditou ter perdido todos os registros gravados na apresentação da artista.

"Fui roubada um dia depois do show da Taylor, sem backup, e ainda não tinha postado nenhuma foto…", iniciou ela no X, antigo Twitter. Na sequência, a jovem revelou que entrou em contato com o ladrão e pediu para que ele enviasse as imagens.

"Eu pago. Quanto você quer pelo celular? De todo modo, manda as fotos, por favor, as fotos dela na frente do palco", diz um trecho da conversa divulgada. Como resposta, o assaltante enviou as imagens solicitadas pela jovem. "Ele parou de andar com a bike que me assaltou pra mandar na hora mais de 110 fotos da The Eras [Tour]", se divertiu Lorena.

fotogaleria

A fã de Taylor Swift ainda contou aos seguidores que o assaltante pediu um valor equivalente a R$ 500 para devolver o celular de última geração, avaliado em mais de R$ 4.000. Ele, no entanto, rapidamente sumiu e parou de responder suas mensagens.