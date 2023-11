Gabi Martins - Reprodução / Instagram

Publicado 28/11/2023 13:29 | Atualizado 28/11/2023 13:30

Gabi Martins decidiu se pronunciar após ser apontada como pivô de uma briga envolvendo dois convidados da Casa da Barra, reality show de Carlinhos Maia. Através dos storys do influenciador, a cantora e ex-BBB rebateu a fala de Jonathan Castanho sobre seu envolvimento com outros homens do evento.

"Você disse que eu tinha ficado com todo mundo na Casa da Barra, mas eu não fiquei. Só que eu sou uma mulher livre, independente, fico com quem eu quiser. Não vejo problema nisso, o valor de uma mulher não se resume a isso", disparou a famosa em meio aos demais presentes.

Na sequência, Jonathan Castanho também pegou o microfone para se defender e explicar seu comentário sobre Gabi Martins. "Eu falei nos storys do Lucas [Guimarães, marido de Carlinhos] que você é livre e que você é solteira. Mas que você é uma das mulheres mais bonitas do Brasil e se soubesse o seu valor, você seria muito mais f*da do que você é", disse o rapaz.

Gabi Martins, por sua vez, fez questão de responder a fala do influencer. "Castanho, eu gosto muito de você, mas se eu não soubesse o meu valor eu teria ficado com você [na Casa] e eu não fiquei", concluiu a ex-participante do 'BBB 20'.