Rafael Cardoso celebra nascimento de Helena, sua terceira filha - Reprodução / Instagram

Publicado 28/11/2023 14:18 | Atualizado 28/11/2023 14:25

Rafael Cardoso já é pai de três! Na última segunda-feira (27), nasceu Helena, filha do ator com a psicóloga Carol Ferraz. As primeiras fotos do rostinho da bebê foram divulgadas com exclusividade pela "CARAS".

Nas redes sociais, Rafael compartilhou um registro do momento do parto e se derreteu: "Mais um amor para vida toda! Saúde minha filha", escreveu. Vale lembrar que o artista e Carol Ferraz não estão mais juntos.

Além da recém-nascida, o Rafael Cardoso também é pai de Aurora, de sete anos, e Valentim, de quatro, frutos de seu antigo casamento com Mariana Bridi. Os dois foram casados por 15 anos e anunciaram oficialmente a separação em dezembro de 2022.