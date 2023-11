Aline Faria - Reprodução / Instagram

Publicado 28/11/2023 12:31

Rio - O atacante Neymar, de 31 anos, se envolveu em uma nova polêmica nas redes sociais. A criadora de conteúdo adulto, Aline Farias, divulgou uma conversa privada em que o jogador pedia "nudes" para ela. O jogador do Al-Hilal se pronunciou após o ocorrido e disse que a troca de mensagens aconteceu "anos atrás". Neymar comentou uma postagem do perfil "Babado Dos Famosos" no Instagram.



"Manda essa f** mostrar a data. Isso foi anos atrás", escreveu o atacante, que se lesionou em partida da seleção brasileira contra o Uruguai e só irá voltar a jogar no ano que vem.

Em seu perfil nas redes sociais, Aline afirmou que "podem me chamar, mentirosa e biscoiteira ou até aproveitadora, mas ele responder só confirma que a conversa existiu e que foi verdadeira". A criadora de conteúdo adulto compartilhou uma nota em seu perfil no Instagram. Ela também autorizou Neymar a "postar toda a nossa conversa para as pessoas lerem e tirarem suas dúvidas".