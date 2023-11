Rafael Vaz, de 35 anos, assinou contrato até outubro de 2024 com o Náutico - Divulgação/Náutico

Publicado 28/11/2023 11:44

O Náutico anunciou nesta terça-feira (28) a contratação de Rafael Vaz para a temporada 2024. O zagueiro ex-Vasco e Flamengo estava no Londrina, rebaixado à Série C.



Aos 35 anos, Rafael Vaz assinou contrato até outubro de 2024 e é um dos primeiros nomes do clube pernambucano para disputar o Estadual e a Terceira Divisão do Brasileirão.



Revelado pelo Palmeiras, que só o utilizou no time B em 2007, o zagueiro chegou ao Vasco em 2013 e jogou até 2016, quando se transferiu para o rival Flamengo, onde ficou até 2017.



Sem espaço, foi emprestado ao Universidad de Chile, no ano seguinte. Em 2019, acertou com o Goiás e foi jogar no Al-Khor, do Catar, em 2020.

De volta ao Brasil em 2022, passou por Avaí, São Bernardo e Londrina, onde disputou 17 partidas como titular.