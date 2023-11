Tiago Nunes é o novo técnico do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 28/11/2023 10:00

Rio - O Botafogo disputa o título do Brasileiro, mas como tem contrato com Tiago Nunes até o fim de 2025, o treinador já iniciou seu planejamento para o ano que vem. De acordo com informações do jornal peruano "Líbero", o técnico fez sua primeira indicação: Yoshimar Yotún, que defende Sporting Cristal.

Yoshimar Yotún Foto: Juan MABROMATA/AFP

Yotún, de 33 anos, já teve uma passagem pelo futebol brasileiro. Ele atuou pelo Vasco e não deixou saudades. Na ocasião, o jogador atuava como lateral-esquerdo. Atualmente joga no meio e faz parte da seleção peruana.

O jogador trabalhou com Tiago Nunes no Sporting Cristal. Seu contrato com o clube peruano vai até o fim do ano, porém, há uma clausula de liberação em caso de proposta do exterior.