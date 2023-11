Tiquinho - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 27/11/2023 17:50

Rio - Vivendo seu maior jejum de gols pelo Botafogo no Brasileiro de 2023, o atacante Tiquinho Soares, de 32 anos, ficou bem distante de quebrar o recorde de maior número de gols do Alvinegro em uma temporada no Século XXI. O atacante tem a segunda marca do período, ao lado de Wellington Paulista, em 2008, com 28 gols.

O recorde pertence a Dodô, que em 2007, balançou as redes em 37 oportunidades. Como faltam apenas três partidas para o fim do ano, Tiquinho Soares dificilmente conseguirá ultrapassar a marca do "Artilheiro dos gols bonitos".

Tiquinho não balança as redes há seis jogos. O jejum fez o atacante ser ultrapassado por Paulinho, do Atlético-MG, como artilheiro do Brasileiro. O jogador do Botafogo tem 16 gols na competição, um a menos que o jovem que defende o Galo.