John Textor e Thairo Arruda. - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 27/11/2023 12:46

Rio - O CEO do Botafogo, Thairo Arruda, esteve presente representando o Alvinegro durante evento da apresentação do Campeonato Carioca de 2024. O dirigente voltou a criticar a arbitragem do Brasileiro, afirmou que após análise dos lances polêmicos da competição, o Glorioso notou um viés de favorecimento ao Palmeiras e disse que haverá uma denúncia formal com intuito de investigar a arbitragem da Série A.



"Quando ele (Textor) trouxe o relatório de todas essas partidas, entendemos que há um desbalanceamento dos erros, talvez um viés a favor do Palmeiras. Quando você analisa os erros ponto a ponto talvez não se enxergue isso, mas se olhar o contexto consegue entender que todas as vezes o favorecimento é de um lado e os erros são do outro. A arbitragem brasileira é bastante contestada, mas será que é igual para todos? Estamos percebendo que há um viés, vamos acionar o Ministério Público em breve para poder fazer uma denúncia formal e deixar as investigações a cargo do Ministério Público do Brasil", disse.

Thairo Arruda também saiu em defesa da empresa francesa, Good Game!, que indicou que o Alvinegro deveria ter 21 pontos a mais que o Palmeiras na competição em caso de "resultados reais".

"É a maior empresa do mundo em relação a análise de arbitragem. Eles prestam serviços para ligas, polícia europeia... É uma empresa totalmente independente no que faz. Quando Textor contratou essa empresa foi no sentido de tirar o Botafogo analisar a própria partida", finalizou.