John Textor pode ser suspenso por até 270 dias por acusações após derrota do BotafogoArthur Barreto/Botafogo

Publicado 27/11/2023 21:05

Rio - A 5ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) marcou para sexta-feira (1/12) o julgamento de John Textor, André Mazzuco, Vinicius Assumpção, Joel Carli, Adryelson, Patrick de Paula e do próprio Botafogo pelos episódios relatados em súmula após a derrota por 4 a 3 para o Palmeiras, no dia 1/11, pela 31ª rodada do Brasileirão.

Acionista majoritário da SAF do Alvinegro, John Textor, que já foi suspenso preventivamente após acusar a CBF de "roubo" no Campeonato Brasileiro e pedir a renúncia do presidente Ednaldo Rodrigues, foi denunciado por ofensa à honra e invasão de campo. A pena pode variar entre 15 e 270 dias.

Diretor de futebol do Botafogo, André Mazzuco, e o vice-presidente do clube associativo, Vinicius Assumpção, foram enquadrados na mesma denúncia de Textor por situações nos corredores de acesso aos vestiários do Estádio Nilton Santos.

Atuando como auxiliar de Lucio Flavio na época, Joel Carli foi denunciado em três artigos: ofensa à honra, conduta contrária à disciplina e à ética esportiva e invasão de campo. Sua suspensão pode ser de até 15 partidas. O lesionado Patrick de Paula, que não entra em campo desde o Cariocão, também foi denunciado por invasão de campo após o jogo.

O documento da 5ª Comissão Disciplinar do STJD também aponta o julgamento de Adryelson, expulso na partida e denunciado por ato desleal ou hostil" - o cartão vermelho direto, inclusive, é o grande ponto de reclamação do Glorioso na CBF. Ele pode ser suspenso de um a três jogos.

Por fim, o Botafogo também será alvo no tribunal e pode receber multa de até R$ 100 mil por objetos atirados no campo de jogo e em direção ao trio de arbitragem. As denúncias do STJD se baseiam na súmula do jogo redigida pelo árbitro Braulio da Silva Machado.