Everton Cebolinha vive sua melhor fase com a camisa do Fla - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 28/11/2023 11:41

Rio - Em busca do título do Brasileiro, Flamengo e Atlético-MG se enfrentam nesta quarta-feira, no Maracanã, em mais uma "final". O atacante Everton Cebolinha, de 27 anos, que está vivendo um bom momento com Tite, projetou a partida, e apesar dos elogios ao rival, citou o Maracanã como possível ponto de desequilíbrio em favor do Rubro-Negro.

"Atlético-MG vem de uma crescente e uma evolução muito grande. Não é à toa que é o líder do returno. Está logo ali, colado no Flamengo. São três pontos de diferença. Mas a gente vai tentar fazer o fator casa mais uma vez sobressair. Tem sido assim nesses últimos jogos. A gente procura sempre estar elevando o nível de concentração lá em cima para conseguir performar da melhor maneira possível", disse em entrevista à FlaTV.

Flamengo e Atlético-MG sonham com o título, mas vão precisar de um tropeço do Palmeiras para ficar com a taça. Os dois clubes precisam vencer todos os jogos até o fim da competição e torcer por deslizes do Verdão, O Rubro-Negro necessita apenas de um empate do clube paulista, já o Galo precisa que o atual campeão brasileiro tropece em dois jogos.