Tite terá parte da pré-temporada pelo Flamengo nos Estados Unidos - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 28/11/2023 14:59

a expectativa é que o Rubro-Negro jogue contra o Orlando City, enquanto utiliza time alternativo em três rodadas da competição.

O Flamengo não conseguirá disputar um amistoso com o Inter Miami , time de Messi, mas segue com o planejamento de fazer parte da pré-temporada nos Estados Unidos, num período em que já estará disputando o Campeonato Carioca. Pela programação,, enquanto utiliza time alternativo em três rodadas da competição.

As conversas com o Inter Miami se encerraram após o time de Messi receber uma proposta que agradou financeiramente para jogar no Oriente Médio em janeiro. A informação é do programa 'Olho no Lance', dos canais de youTube 'Paparazzo Rubro-Negro e 'Rubro News TV', e foi confirmada pela reportagem de O DIA.



Como o Flamengo quer jogar nos Estados Unidos, pensando em ampliar o seu alcance no mercado americano, acertou um amistoso com o Orlando City, na Flórida, e busca disputar outro no período. A programação é ficar por 14 dias no exterior.



Assim, o Rubro-Negro deve estrar com força máxima, contra o Audax, em Manaus, no dia 17 de janeiro. Depois, seguiria viagem para os Estados Unidos, com menos horas de voo.



A ideia é utilizar o time alternativo nas três rodadas seguintes (Nova Iguaçu, Volta Redonda e Portuguesa), segundo o site 'ge'. Na sequência, retornaria ao Brasil para jogar em Belém, contra o Sampaio Corrêa, em 31 de janeiro.