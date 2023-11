Paris Johnson Jr, do Arizona Cardinals, franquia da NFL (liga de futebol americano), usou a camisa do Flamengo em vídeo promocional - Reprodução

Publicado 28/11/2023 13:35

Rio - O jogador Paris Johnson Jr, do Arizona Cardinals, franquia da NFL (a liga de futebol americano), vestiu a camisa do Flamengo em um vídeo promocional da equipe. O atleta, que atua na linha ofensiva, viralizou nas redes sociais após a divulgação do comercial.

"Minha meta é fazer o lineman ofensivo ter uma imagem legal fora de campo também. Não é porque você joga na linha ofensiva que você não pode achar algo legal para se vestir também. Nós também sabemos nos vestir", disse Paris Johnson Jr.

O vídeo promocional aborda sobre o estilo de roupas utilizados pelos atletas. Paris Johnson Jr aparece com a camisa de 2021/22 do Flamengo, que tem detalhes com referências a 1981. O jogador, de 23 anos, foi selecionado pelo Arizona Cardinals na sexta escolha no recrutamento da NFL em 2023.