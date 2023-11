Com a camisa do Olympiacos, Rodinei entrou em campo 22 vezes na última temporada - Marilia Vasilakopoulou / Eurokinissi / AFP

Publicado 28/11/2023 11:18

Em grande fase no Olympiacos, o lateral-direito Rodinei, de 31 anos, foi premiado pelo bom desempenho no clube. Na segunda-feira (27), o ex-jogador do Flamengo recebeu o prêmio de melhor da posição na última temporada do futebol grego.

Rodinei entrou em campo 22 vezes pelo Olympiacos na temporada passada, terceiro colocado na liga nacional. O lateral-direito foi anunciado pelo clube grego no fim de 2022 e vive primeira experiência no futebol da Europa.

Em 2023/24, Rodinei tem dois gols e três assistências em 16 partidas disputadas. O Olympiacos é o segundo colocado do Campeonato Grego, com um ponto a menos que o Panathinaikos, equipe de Willian Arão e Bernard.



Já na Liga Europa, por outro lado, o time de Rodinei vive situação delicada em busca de vaga no mata-mata. É o terceiro do Grupo A, com cinco pontos a menos que West Ham e Freiburg, e duas rodadas a serem disputadas. Os gregos visitam os alemães às 14h45 (de Brasília) na próxima quinta-feira (30).