Presidente do Flamengo, Rodolfo Landim confirmou conversas para mandar jogos fora do Rio no CariocaMarcelo Cortes/Flamengo

Publicado 27/11/2023 14:24 | Atualizado 27/11/2023 19:48

O Flamengo pretende utilizar o Campeonato Carioca para. Após a Arbitral da Ferj que definiu a tabela da competição de 2024 , o presidente do Rubro-Negro, Rodolfo Landim, confirmou as conversas para jogar em duas cidades Belém, no Pará, e Manaus, no Amazonas.

"Uma delas já tive conversa com o governador, que tinha convidado para a inauguração do Mangueirão (em Belém). Temos a ideia de mandar jogo para lá. Manaus também é uma cidade que temos ideia de levar", disse Landim, explicando o motivo das escolhas.



"Fazemos acompanhamento contínuo do público que vai ao jogo do Flamengo. Manaus é o quarto estado que coloca mais gente no Maracanã em alguns jogos. Temos algo para dar a esse pessoal de retorno. Levar o Flamengo para lá. Mais de 50% da população torce por nós".



Apesar de Landim não confirmar o acerto com os dois estados, o governo do Pará já anunciou a presença do Flamengo no novo Mangueirão. A tendência é que o jogo contra o Sampaio Correa, pela quinta rodada, marcada para 31 de janeiro ou 1 de fevereiro seja em Belém.



Faltam detalhas para definir pré-temporada



Landim também falou rapidamente sobre os preparativos para a pré-temporada de 2024. O dirigente admitiu que o Flamengo usará reservas em alguns dos primeiros jogos do Campeonato Carioca, mas não descartou o time titular na estreia na temporada, dia 17, contra o Audax-RJ.



Em relação à pré-temporada, ele disse que o Flamengo ainda está em análise o planejamento, com a negociação para possíveis viagens e jogos amistosos. Segundo ele, a definição está por detalhes. A provável apresentação do grupo deve ser no dia 6 de janeiro.



"A pré-temporada vai começar provavelmente no dia 6 de janeiro. Temos um jogo do campeonato dia 17, seria muito curto. É importante que nesses primeiros jogos tenhamos flexibilidade, mas acredito que iremos iniciar o campeonato dia 17 com o time principal", explicou.