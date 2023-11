Sorteio dos confrontos foi realizado na manhã desta segunda-feira (27) - Urbano Erbiste / Agência FERJ

Sorteio dos confrontos foi realizado na manhã desta segunda-feira (27)Urbano Erbiste / Agência FERJ

Publicado 27/11/2023 11:40

Rio - A Federação de Futebol do Rio (Ferj) definiu na manhã desta segunda-feira (27) o formato do Campeonato Carioca de 2024. Em reunião com os clubes da Série A, o modelo do ano passado foi mantido: 12 times se enfrentam em fase de pontos corridos e os quatro melhores se classificam para a semifinal. A estreia está prevista para o fim de semana dos dias 17 e 18 de janeiro.

A Ferj fez somente uma alteração em relação ao regulamento de 2023, a obrigatoriedade de usar o time principal passou da terceira para a quarta rodada.





O primeiro clássico da competição será Flamengo x Vasco, na sexta rodada. Na reunião, estiveram o presidente da Ferj, Rubens Lopes, e representantes dos clubes. Entre os grandes, estavam Thairo Arruda, CEO do Botafogo , Rodolfo Landim e Mario Bittencourt, presidentes de Flamengo Fluminense , respectivamente, e, pelo Vasco , membros do departamento jurídico.O primeiro clássico da competição será Flamengo x Vasco, na sexta rodada.

Veja os confrontos da 1ª rodada:



. Flamengo x Audax

. Volta Redonda x Fluminense

. Botafogo x Madureira

. Vasco x Boavista

. Nova Iguaçu x Sampaio Corrêa

. Portuguesa x Bangu