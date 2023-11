Arturo Vidal nos tempos de Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 27/11/2023 19:55

Rio - Ex-jogador do Flamengo, o volante Arturo Vidal pode jogar no Boca Juniors em 2024. Em uma live realizada na "Twitch", o atleta comentou o interesse do clube argentino e revelou que seria um sonho jogar pelo clube Xeneize.

"Eu vi o que o Román fez. Se eu acho que nasci para jogar no Boca? Acho que sim. É um time parecido com o que eu sou... Se assino com o Boca, teria que pintar meu cabelo de azul. Seria um sonho assinar lá", revelou o jogador.

informou que o atual vice-campeão da Libertadores teria interesse no chileno e que Riquelme, vice-presidente do clube argentino, teria entrado em contato com Vidal. Na última semana, o jornalista argentino Germán García Grova, da TyC Sports,

O volante tem contrato com o Athletico-PR até o fim de 2024 e poderia assinar com o Boca Juniors de graça para a próxima temporada.

Vidal é considerado um dos grandes nomes da história do futebol chileno, tendo passado por clubes importantes da Europa como Juventus, Barcelona, Bayern e Inter de Milão. Ele foi contrato pelo Flamengo no ano passado, porém, mesmo sendo campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, não se destacou.

Em julho deste ano, Vidal se transferiu para o Athletico-PR. O chileno sofreu uma grave lesão quando defendia a seleção chilena e atuou em apenas nove jogos pelo clube paranaense. A tendência é que o volante não atue mais pelo Furacão.