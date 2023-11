Gvardiol brilhou pela Croácia na Copa do Mundo - GABRIEL BOUYS / AFP

Publicado 27/11/2023 18:06

Inglaterra - A Croácia chegou à semifinal da Copa do Mundo de 2022 ao eliminar o Brasil nos pênaltis, após o empate por 1 a 1 no tempo normal. Um dos principais jogadores daquela partida, o zagueiro Josko Gvardiol revelou que a seleção brasileira era favorita para o confronto e que ficou em choque após o jogo.

"Para ser sincero eu estava em choque depois do jogo. Antes do apito inicial nós sabíamos que... olha, claro que no futebol a bola é redonda e tudo é possível, mas sabíamos que o Brasil era muito mais forte que nós. Então entramos no jogo sem qualquer pressão, tentamos ser o que somos e, no final das contas, é preciso ter um pouco de sorte para ganhar alguns jogos", disse o jogador em entrevista à TNT Sports.

Na ocasião, Brasil e Croácia se enfrentaram pelas quartas de final da Copa do Mundo. A partida terminou em 1 a 1 no tempo normal com gols marcados por Neymar e Bruno Petkovic. Rodrygo e Marquinhos perderam os pênaltis para a seleção brasileira que deu adeus ao Mundial do Catar.

Jogador do Manchester City, Gvardiol foi um dos titulares na campanha que levou os croatas até as semifinais, quando perderam para a Argentina por 3 a 0.