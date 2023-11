Carlo Ancelotti é o técnico do Real Madrid - Foto: CRISTINA QUICLER / AFP

Publicado 27/11/2023 16:41

Rio - O treinador Carlo Ancelotti, aguardado pela CBF para assumir a Seleção, pode ter seu contrato renovado pelo Real Madrid. De acordo com o site espanhol "Relevo", o maior campeão da Liga dos Campeões planeja finalizar o acordo de ampliação do vínculo do italiano até o Natal.

Segundo o site, Carlo Ancelotti deixou claro que sua primeira opção é o Real Madrid e que esperaria até o fim para renovar seu contrato. Porém, os dirigentes do clube espanhol comunicaram ao treinador a intenção de propor uma renovação de duas temporadas até o fim do ano.

O italiano é aguardado pela CBF para assumir o Brasil a partir do meio do ano que vem. Porém, Ancelotti, que tem contrato com o Real Madrid, até junho de 2024 jamais confirmou o acerto com a seleção brasileira.

Atual treinador interino do Brasil, Fernando Diniz tem contrato até junho do ano que vem. Ele vive um momento de grande pressão com três derrotas seguidas nas Eliminatórias. O técnico do Fluminense ainda comandará o Brasil em dois amistosos no primeiro semestre de 2024.