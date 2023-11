Thiago Silva tem contrato com o Chelsea até junho de 2024 - OLI SCARFF/AFP

Publicado 27/11/2023 18:50

Rio - Com contrato até junho de 2024, o zagueiro Thiago Silva, de 39 anos, tem futuro indefinido no Chelsea. De acordo com informações do jornalista Nizaar Kinsella do site inglês "Standard Sport", os Blues ainda não tem certeza sobre a permanência do veterano, e avaliam a possibilidade de buscar outras opções para a zaga.

Segundo o jornalista, Thiago Silva esta aberto a conversas para ampliar o seu contrato, mas o Chelsea está estudando a possibilidade de investir na contratação de jogadores para a posição nos próximos meses. Atualmente, o brasileiro é peça importante para Mauricio Pochettino, mas os Blues vivem momento ruim.

Os dois filhos de Thiago Silva, Iago e Isago jogam no Chelsea, e sua esposa também deseja permanecer em Londres. Porém, o zagueiro interessa ao Fluminense. Caso acerte para voltar ao Tricolor, o veterano deverá ir para o Rio de Janeiro sozinho, sem a presença da família.

Thiago Silva se destacou no Fluminense de 2006 a 2008, sendo campeão da Copa do Brasil de 2007 pelo Tricolor. Em 2009 iniciou sua trajetória europeia no Milan. Em 2012, o zagueiro se transferiu para o PSG. O brasileiro atuou oito temporadas no futebol francês. Em 2020 chegou ao Chelsea e conquistou no clube inglês seu principal título da carreira: a Liga dos Campeões de 2021.