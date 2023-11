Fernando Diniz sabe do alto risco de um titular se lesionar antes do Mundial de Clubes e deve preservar, pelo menos, os mais experientes - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 27/11/2023 17:20

Rio - Apesar das declarações de Mário Bittencourt de que o Fluminense projeta fazer os nove pontos que faltam até o fim do Brasileiro, o Tricolor deverá ter uma equipe bastante modificada na partida contra o Palmeiras, no próximo domingo, no Allianz Parque. O gramado sintético do estádio e a proximidade com o Mundial de Clubes são dois fatores que reforçam essa possibilidade. As informações são do "GE".

Em relação ao duelo contra o Santos, nesta quarta-feira, o Fluminense deverá ter somente desfalques por conta de questões físicas. Guga, que atualmente é o único lateral-direito do elenco com condições de jogo, e Felipe Melo devem ser preservados. Além deles, Keno deve continuar de fora. Samuel Xavier, que se lesionou contra o São Paulo, segue fora.

Na partida contra o Palmeiras, a tendência é que muitos jogadores sejam preservados. De acordo com o site, alguns titulares já pediram para ficar fora da partida. A questão do gramado sintético é um dos fatores primordiais em relação a esse jogo ser tratado como perigoso para o Fluminense.

Na última rodada do Brasileiro, contra o Grêmio, no Maracanã, o Fluminense deverá entrar em campo com seus titulares. Além do jogo ser no Rio, a partida será a última do clube carioca na temporada no local, onde conquistou o título da Libertadores.