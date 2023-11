Hernán López, do Godoy Cruz, imitou a comemoração de John Kennedy ao fazer um gol no Boca Juniors - Reprodução de TV

Hernán López, do Godoy Cruz, imitou a comemoração de John Kennedy ao fazer um gol no Boca JuniorsReprodução de TV

Publicado 27/11/2023 11:41

Herói do Fluminense no título da Libertadores, ao fazer o gol da vitória por 2 a 1 na prorrogação sobre o Boca Juniors, John Kennedy viu sua comemoração ser repetida na Argentina. Hernán Lopez, meia do Godoy Cruz de 23 anos, fez o gesto do atacante do Tricolor, de imitar um urso, também ao balançar redes contra o mesmo adversário.



O jogador, revelação do River Plate e que está emprestado ao Godoy Cruz, confirmou que a comemoração imitando John Kennedy foi uma provocação. Mas explicou que não foi diretamente ao Boca Juniors, mas sim a um amigo, torcedor do clube.



"A comemoração foi ao estilo Kennedy porque eu estava provocando meu melhor amigo, que antes do jogo, pediu para eu não irritá-lo. Ele veio me ver, ficou lá (na arquibancada. Foi para incomodá-lo porque ele é torcedor do Boca", contou o jogador à ESPN da Argentina.



Hernan López Muñoz. Qué loquito hermoso. River Camp 2 de enero YA pic.twitter.com/XpygRkscQS — Federico (@feddamilano) November 27, 2023

Hernán López é neto de Ana, uma das irmãs de Maradona, e filho de Daniel López, ex-jogador do Argentino Juniors, clube onde o eterno craque argentino foi revelado. Hernán também imitou a comemoração de Germán Cano, fazendo o 'L'.



Apesar do gol e da provocação, o Godoy Cruz perdeu em casa para o Boca Juniors por 2 a 1, pelo Campeonato Argentino.