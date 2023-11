Jhon Arias vive grande momento pelo Fluminense - Lucas Merçon/Fluminense

Jhon Arias vive grande momento pelo FluminenseLucas Merçon/Fluminense

Publicado 27/11/2023 15:15

Um dos grandes nomes na primeira conquista da Copa Libertadores do Fluminense, o ponta Jhon Arias está chamando o nome do mercado europeu. Segundo o portal "Goal", o colombiano está no radar do Zenit, da Rússia, que pode fazer uma oferta pelo jogador em breve.

O clube russo, entretanto, está em dúvida se investe no jogador do Fluminense ou em Artur, atacante do Palmeiras. Além disso, o Tricolor e o Alviverde estão dispostos a pedir preços altos pelos jogadores. Sabendo disso, o Zenit estaria disposto em desembolsar entre 13 milhões (R$ 69,42 milhões na cotação atual) e 15 milhões (R$ 80,1 milhões) de euros pela contratação de um dos dois atletas.

Apesar disso, o Fluminense não pretende se desfazer de Jhon Arias antes da disputa do Mundial de Clubes, em dezembro. O atacante é visto pela diretoria como uma peça importante para a competição, e acredita que só seria possível negociá-lo a partir de janeiro de 2024.

Comprado em 2021 por cerca de R$ 3,1 milhões de reais do Independiente Santa Fé e Aguilas Doradas, ambos da Colômbia, o ponta Jhon Arias se tornou uma das principais peças ofensivas do Fluminense treinado por Fernando Diniz a partir do ano passado. Pelo Tricolor, o colombiano tem 140 partidas disputadas, com 25 gols e 33 assistências.