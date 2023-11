Bruno Henrique - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 27/11/2023 18:20

Rio - Acertado com o Flamengo, o atacante Bruno Henrique, de 32 anos, ainda não teve sua renovação de três anos oficializada pelo clube carioca. De acordo com informações do jornalista Jorge Nicola isso acontece devido ao presidente do clube carioca, Rodolfo Landim.

O contrato já teria sido formulado e assinado pelo atacante, porém, faltaria a assinatura do mandatário para que o documento tenha validade. De acordo com Nicola, a situação já estaria gerando incômodo entre as partes.

O acordo do Flamengo com Bruno Henrique aconteceu após semanas de negociações. A principal divergência era por conta do período de contrato. O atacante bateu o pé e convenceu o Rubro-Negro do período de três anos.

O jogador, de 32 anos, vivia no período da negociação um grande momento com a camisa do Flamengo, porém, nos últimos jogos vem oscilando. Bruno Henrique é um dos grandes ídolos da história recente do clube.