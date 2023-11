Everton Cebolinha marcou na vitória do Flamengo por 3 a 0 sobre o América-MG - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 28/11/2023 16:57

Rio - Everton Cebolinha foi o grande destaque do Flamengo na vitória diante do América-MG, no último domingo (26), por 3 a 0. O atacante marcou o primeiro gol da partida e deu uma assistência para Everton Ribeiro marcar o terceiro do jogo. A boa atuação rendeu ao camisa 11 do Rubro-Negro o prêmio de Craque da Rodada do Brasileirão.

Em votação apertada, Cebolinha recebeu 29% dos mais de 6.700 votos. O jogador concorreu ao lado de John Kennedy (Fluminense), Cauly (Bahia) e Luciano Castan (Cruzeiro).

Everton Cebolinha também apareceu na seleção da 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante foi o representante do Flamengo ao lado de Pulgar. O Fluminense também emplacou dois jogadores: John Kennedy e Jhon Arias.