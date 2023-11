Rodrygo e Vini Jr comemorando gol pelo Real Madrid - Thomas Coex / AFP

Publicado 27/11/2023 18:42 | Atualizado 27/11/2023 18:45

Ex-atacante da seleção da Argentina, Sergio Aguero criticou Vini Jr e Rodrygo, dupla do Brasil e do Real Madrid. Segundo o ex-jogador, campeão da Copa América com a "Albiceleste" em 2021, os dois brasileiros zombam de seus adversários e insinuou que ainda são protegidos após fazer tais atos.

“Vinicius e Rodrygo dizem muitas coisas para zombar de outros jogadores no meio do jogo, ninguém fala sobre isso, mas quando você responde a eles, o mundo sabe o que vai acontecer com aquele jogador”, afirmou Aguero.

A opinião de Aguero vem após a polêmica envolvendo Rodrygo e Lionel Messi durante o jogo entre Brasil e Argentina na última terça-feira (21). O brasileiro provocou o camisa 10 após a atual campeã do mundo ameaçar sair de campo depois da confusão envolvendo a torcida da Albiceleste e a Polícia Militar no Maracanã, chamando-o de "cagão". Além disso, os repetidos episódios de discussões envolvendo Vini Jr na Espanha também foi um motivo para o debate feito pelo ex-atacante.

Apesar dessas polêmicas, Vini Jr e Rodrygo fizeram um excelente começo de temporada, antes da lesão sofrida pela cria das categorias de base do Flamengo. Juntos, a dupla participaram de 21 gols do Real Madrid na temporada.