Seleção brasileira masculina de basquete disputará o Pré-Olímpico na LetôniaDivulgação/FIBA

Publicado 27/11/2023 16:56

Rio - O Brasil conheceu, nesta segunda-feira (27), seus adversários no Pré-Olímpico de Basquete Masculino. O sorteio realizado pela Fiba definiu o grupo ao lado de Camarões e Montenegro com sede na cidade de Riga, capital da Letônia, com jogos entre os dias 2 e 7 de julho de 2024.

A competição classificatória para os Jogos de Paris foi dividia em quatro cidades, com dois grupos em cada. No outro grupo de Riga, Letônia, Geórgia e Filipinas irão se enfrentar. Os dois primeiros de cada grupo avançam para a fase eliminatória, em que o campeão de cada cidade conquistará a vaga.

Os locais escolhidos como sede da competição foram Piraeus, na Grécia, Riga, na Letônia, Valência, na Espanha, e San Juan, em Porto Rico. São seis chaves com quatro seleções em cada.

Técnico da seleção brasileira masculina de basquete, Gustavo de Conti, que também comanda o Flamengo no Novo Basquete Brasil (NBB), analisou o cenário.

"Torneio muito equilibrado, com Seleções importantes, compostas por grandes jogadores. Pelo que fizeram na Copa do Mundo e por ser sede, a Letônia entra com favoritismo, mas tenho certeza que podemos ser muito competitivos. O primeiro pensamento é fazer uma boa preparação e passar pelo grupo, para assim ter a possibilidade de jogar pela vaga na fase decisiva", disse.

Confira os grupos do Pré-Olímpico de Basquete Masculino:

Valencia

Grupo A: Líbano, Angola e Espanha

Grupo B: Finlândia, Polônia e Bahamas



Riga

Grupo A: Geórgia, Filipinas e Letônia

Grupo B: Brasil, Camarões e Montenegro



Piraeus

Grupo A: Eslovênia, Nova Zelândia e Croácia

Grupo B: Egito, Grécia e República Dominicana



San Juan

Grupo A: México, Costa do Marfim e Lituânia

Grupo B: Itália, Porto Rico e Bahrein