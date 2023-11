Mbappé defende a seleção da França e o PSG - FRANCK FIFE / AFP

Publicado 27/11/2023 20:34

França - Ex-técnico com passagem marcante pelo Arsenal de 1996 a 2017, o francês Arsène Wenger, atualmente Diretor de Desenvolvimento Global de Futebol da Fifa, comparou o craque Kyllian Mbappé ao Rei Pelé. Em entrevista ao programa Téléfoot, Wenger relembrou a primeira vez que viu o astro campeão do mundo em 2018 com a seleção de seu país.

"Quando o Mbappé começou a jogar pelo Monaco eu disse: É o Pelé! Na época me falaram que estava louco, mas foi a impressão com que fiquei. Até o momento, sua carreira tem sido impecável, ele faz tudo com uma tranquilidade incrível", disse Wenger.



Wenger ficou marcado no Arsenal por grande captação de jogadores franceses. Ele, que acumulava o cargo de gerente do clube, gastou 913,6 milhões de euros (R$ 3,8 bilhões) em reforços, sendo 186,7 milhões de euros (R$ 782,6) com compatriotas. Entre os principais nomes estão Robert Pirès (2000), Thierry Henry (1999) e Patrick Vieira (1996).