Presidente da Ferj, Rubens Lopes confirmou o uso da empresa de monitoramento da arbitragem no Campeonato CariocaUrbano Erbiste/Agência Ferj

Publicado 27/11/2023 18:27

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) anunciou nesta segunda-feira (27) que o Campeonato Carioca terá monitoramento de análise de lances da arbitragem. A empresa francesa Good Game, que ficará responsável pelo serviço, foi contratada recentemente pelo dono da SAF do Botafogo, John Textor.



O relatório, publicado recentemente pelo site 'ge', identificou que houve muitos erros contra o Botafogo e a favor do atual líder do Brasileirão. Pela análise de pontos perdidos ou ganhos por causa da arbitragem, o Glorioso deveria ter 70 pontos na tabela e o Palmeiras, 49, diz o estudo. Uma diferença de 21 pontos.



Diante do trabalho da empresa francesa, para o Botafogo, a Ferj se interessou em contratá-la. De acordo com o comunicado, a Good Game irá monitorar cartões vermelhos, impedimentos e gols anulados que podem interferir no placar final. Inicialmente, todos os clássicos, além dos jogos de semifinal e final do Campeonato Carioca terão o serviço.



"Esta empresa terá a finalidade do monitoramento, análise e relatórios referentes à atuação da arbitragem no campeonato. É uma empresa independente, cujo relatório nenhum clube ou federação tem participação. É uma análise fundamentada, com elementos de alta tecnologia. Acredito que vai contribuir bastante para ver como foi o desempenho da arbitragem no nosso campeonato", explicou o presidente da Ferj, Rubens Lopes.