27/11/2023

O Vasco volta a campo na terça-feira (28) contra o Corinthians, às 21h30 (de Brasília), em São Januário, para enfrentar o mesmo adversário que o deixou na lanterna do Brasileirão pela última vez. Quatro meses depois daquela derrota por 3 a 1, o Cruz-Maltino pode encaminhar sua permanência na Série A, após arrancada desde então.

Naquele dia 29 de julho, o técnico Ramón Díaz ainda estava em início de trabalho. Era o segundo jogo do argentino, que assumiu com a missão de salvar o time de um rebaixamento que parecia questão de tempo. Com aquela derrota em São Paulo, o Vasco ficava pela segunda rodada seguida na lanterna do Brasileirão, com apenas nove pontos em 16 jogos (18% de aproveitamento).



Só que, o time conseguiu uma grande reação e, nas 19 rodadas seguintes, somou 33 pontos (57,8% de aproveitamento). Um turno completo com o desempenho para estar no G-4, já que o Flamengo somou 32 pontos para ficar em 4º lugar na virada para o returno.



Desde então, foram nove vitórias, seis empates e apenas quatro derrotas. Entretanto, diante do desempenho muito ruim no início do campeonato (duas vitórias, três empates e 11 derrotas), o Vasco até hoje corre o risco de rebaixamento, com apenas um ponto acima do Z-4.



Vasco muito modificado em quatro meses

Por isso, uma vitória sobre o Corinthians, em São Januário, é essencial para abrir vantagem nesta reta final. Mesmo com os quatro desfalques: Maicon, Leo, Robson Bambu e Marlon Gomes, todos suspensos.



Será a chance de jogadores que foram titulares naquela derrota por 3 a 1 e perderam espaço, voltarem a começar jogando. São os casos de Capasso e Jair.



Daquele time que Ramón Díaz escalou em julho, apenas quatro jogadores permanecem como titulares até hoje no time base: Léo Jardim, Medel, Praxedes e Lucas Piton. Sendo que o chileno ainda jogava como volante. E o artilheiro Vegetti ainda não havia estreado, assim como Rossi.



Relembre o time do Vasco contra o Corinthians no turno

Léo Jardim, Miranda (Paulo Henrique), Capasso e Leo; Puma Rodríguez (Orellano), Medel, Praxedes (Carabajal), Jair (Paulinho) e Lucas Piton; Figueiredo (Gabriel Pec) e Sebastián Ferreira.



O provável Vasco para o jogo em São Januário

Léo Jardim, Paulo Henrique, Medel (Miranda), Capasso e Lucas Piton; Zé Gabriel, Jair e Paulinho; Rossi, Gabriel Pec e Vegetti.