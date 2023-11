Após sentir dores na virilha, Medel treinou com bola e não deve ser problema para o jogo de hoje - Leandro Amorim / Vasco

Após sentir dores na virilha, Medel treinou com bola e não deve ser problema para o jogo de hojeLeandro Amorim / Vasco

Publicado 27/11/2023 16:02

Substituído na partida contra o Athletico-PR no último sábado (25) por conta de dores na virilha, o chileno Gary Medel, do Vasco, treinou com bola nesta segunda-feira (27) e deve ir a campo para a partida contra o Corinthians, que acontece na próxima terça (28), às 21h30, em São Januário. O Cruz-Maltino divulgou fotos do treinamento desta segunda e o veterano aparece em clima descontraído com o elenco.

A partida contra o Corinthians é considerada como uma das mais importantes para a luta do Vasco contra o rebaixamento. O Cruz-Maltino ocupa a 15ª colocação do Campeonato Brasileiro, um ponto acima do primeiro time dentro do Z4, Cruzeiro, e a vitória contra o clube paulista daria grande tranquilidade no objetivo da fuga da Série B do ano que vem.