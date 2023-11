Medel - Vasco da Gama x Internacional (São Januário) - Brasileiro A - 26/10/2023 - Fotos: Leandro Amorim/Vasco - Leandro Amorim/Vasco

Medel - Vasco da Gama x Internacional (São Januário) - Brasileiro A - 26/10/2023 - Fotos: Leandro Amorim/VascoLeandro Amorim/Vasco

Publicado 27/11/2023 10:00 | Atualizado 27/11/2023 10:00

Rio - O veterano chileno Gary Medel, de 36 anos, está fazendo um tratamento intensivo para ter condições de encarar o Corinthians, nesta terça-feira, em São Januário. O jogador deixou a partida contra o Athletico-PR, em Curitiba, sentindo dores na virilha.

Um dos líderes do elenco, Medel tem presença ainda mais importante na partida contra o Corinthians por conta de desfalques no sistema defensivo. Quatro jogadores do Vasco estão suspensos para a partida contra o clube paulista, sendo três zagueiros: Robson Bambu, Maicon e Léo. Além deles, o meia Marlon Gomes também recebeu seu terceiro cartão amarelo e não jogará contra o Corinthians.

A partida é considerada uma verdadeira final na luta contra o rebaixamento. Atualmente, o clube carioca está na zona da degola, mas tem apenas um ponto a mais que o primeiro clube que está no Z-4.