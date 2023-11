Vasco empatou sem gols com o Athletico-PR em Curitiba - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 27/11/2023 12:53

Rio - O Vasco ainda segue ameaçado pela zona de rebaixamento. Após o empate sem gols com o Athletico-PR, no último sábado (25), na Ligga Arena, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Gigante da Colina viu o risco de queda para a segunda divisão aumentar para 21%, de acordo com o "Infobola".

O risco de queda aumentou em 6% nos últimos dois jogos. Após o empate com o Cruzeiro por 2 a 2, no Mineirão, a chance era de 15%, pois o Vasco tinha aumentado a diferença para o time mineiro e o Bahia, rivais diretos na luta contra o rebaixamento. A diferença, agora, é de um ponto, e o risco é maior.



O Vasco é o 15º colocado do Brasileirão com 42 pontos. Bahia e Cruzeiro aparecem logo na sequência, com 41. O clube mineiro abre a zona de rebaixamento. O Gigante da Colina volta a campo nesta terça-feira (28), às 21h30 (de Brasília), contra o Corinthians, em São Januário. O Timão também 11% de risco.