Visão de como ficará São Januário, segundo o projeto de reformaDivulgação/Vasco

Publicado 27/11/2023 15:38

Rio - Eleito presidente do Vasco há duas semanas, Pedrinho já realiza reuniões para tratar da transição de poder, que será oficializada com a posse no dia 15 de janeiro de 2024. O futuro mandatário do clube será apresentado ao projeto de reforma e ampliação de São Januário em reuniões com a atual direção e com o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes.

Pedrinho será apresentado ao arquiteto Sérgio Dias, responsável pelo projeto, para conhecer detalhes sobre o plano de reforma e ampliação de São Januário. O ex-jogador escolheu outro projeto, mas não se opõe ao escolhido pela atual diretoria e que foi aprovado pela prefeitura do Rio de Janeiro. O potencial construtivo já está na pauta da Câmara de Vereadores.

O encontro entre Pedrinho e o prefeito Eduardo Paes será um encontro institucional de apresentação. A reforma e ampliação do estádio não deve ser a pauta principal, e sim o potencial construtivo. O ex-jogador, que já teve conversas informais com vereadores, ainda planeja um novo encontro para agilizar o processo para avançar ao máximo no tema antes do recesso a partir do dia 15 de dezembro.

O Vasco é o 15º colocado do Campeonato Brasileiro com 42 pontos e luta contra o rebaixamento. O Gigante da Colina volta a campo nesta terça-feira (28), às 21h30 (de Brasília), contra o Corinthians, em São Januário, pela 36ª rodada.