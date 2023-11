Diego Souza deixou o Sport ao fim da Série B do Braileirão - Williams Aguiar/Sport Recife

Publicado 27/11/2023 21:35

Recife - Ao fim da temporada da Série B do Campeonato Brasileiro e sem ter conquistado o acesso à elite, o experiente atacante Diego Souza, de 38 anos, está de saída do Sport. O jogador, que já havia indicado ser seu último contrato como profissional, deve anunciar a aposentadoria dos gramados.

O que poderia ser um ano para fechar com chave de ouro uma grande carreira, 2023 não foi brilhante para o centroavante, que iniciou a temporada no Grêmio e se transferiu. Ao todo, foram apenas 21 jogos, sendo 11 pela Série B, e um gol marcado - este na competição nacional pelo Sport.



"Eu tinha objetivo de parar de jogar, sim. Tive a oportunidade de vir para cá e estou dizendo para vocês que é minha ultima apresentação. Se eu não jogasse no Sport, eu pararia de jogar", disse Diego Souza, em sua apresentação no Leão, no mês de julho.

A saída do atacante da Ilha do Retiro foi confirmada pelo presidente do clube Yuri Romão.