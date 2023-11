Mano Menezes comandando atividade do Corinthians na Gávea, sede do Flamengo - Rodrigo Coca/Corinthians

Mano Menezes comandando atividade do Corinthians na Gávea, sede do FlamengoRodrigo Coca/Corinthians

Publicado 27/11/2023 21:53

Rio - Desde domingo no Rio de Janeiro concentrado para o confronto com o Vasco, pela 36ª rodada do Brasileirão, o Corinthians vive um momento de tensão. Devido à goleada sofrida para o Bahia por 5 a 1, a diretoria da equipe paulista contratou um número de seguranças maior do que a lista que viajou para a Cidade Maravilhosa.

Ao todo, são 27 jogadores do grupo comandado pelo técnico Mano Menezes. A proteção do elenco, no entanto, foi feita por 31 seguranças na frente do hotel, na Zona Sul do Rio de Janeiro, na chegada do treinamento realizado na sede da Gávea, do Flamengo. As informações são do site "ge".

O retorno ao hotel da concentração, no entanto, não registrou nenhum problema envolvendo cobranças ou protestos de torcedores. Esta era uma preocupação da diretoria do Timão por conta dos episódios na Neo Química Arena após a derrota acachapante para o Bahia, onde alguns torcedores invadiram o gramado e dezenas tentaram invadir as dependências.

Vasco e Corinthians se enfrentam nesta terça-feira (28), às 21h30, em São Januário, em duelo direto na luta contra o rebaixamento.