Jorge Sampaoli treinou o Flamengo até setembro de 2023 - Thais Magalhães/CBF

Publicado 27/11/2023 16:39

Ex-treinador do Flamengo, o argentino Jorge Sampaoli pode fazer seu próximo trabalho em seu país natal. Isso porque, segundo o portal "Goal", o nome do técnico está sendo ventilado no Boca Juniors para a próxima temporada.

A negociação se iniciaria após as eleições presidenciais do Boca Juniors e caso Juan Román Riquelme, ídolo xeneize, fosse eleito presidente do clube. O ex-meia teria em Sampaoli o nome preferido para ser o treinador da equipe durante sua gestão.

Além do Boca Juniors, Sampaoli também tem seu nome ventilado no futebol francês. Entre eles os clubes interessados, se encontra o Lyon, pertencente a John Textor, dono majoritário da SAF do Botafogo. O Nantes é outro time da França que também deseja o argentino.

Cercado de problemas internos, a passagem de Jorge Sampaoli no Flamengo foi muito contestada por torcedores do Rubro-Negro. O argentino deixou o clube da Gávea com 20 vitórias, 11 empates e oito derrotas, um aproveitamento de, aproximadamente, 51%. Em todos os 39 jogos pela equipe, ele não repetiu escalações nenhuma vez.