Renato GaúchoLucas Uebel/Grêmio/Divulgação

Publicado 27/11/2023 15:40

Rio - Após a derrota para o Atlético-MG, a luta pelo título ficou difícil para o Grêmio. Em entrevista coletiva, o treinador Renato Gaúcho voltou a falar em tom de despedida do clube de Porto Alegre. Faltam três jogos para o fim do Brasileiro.

“Quando terminar o jogo com o Fluminense, todas as perguntas que vocês quiserem fazer sobre quem vai e quem fica é com eles (diretoria), já que vou estar de férias. Férias provavelmente prolongadas”, afirmou.

Renato Gaúcho já deixou claro sua insatisfação em relação aos investimentos do Grêmio. O treinador gostaria que o clube gaúcho montasse um elenco mais forte para disputar os títulos na próxima temporada.