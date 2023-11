Samuel Lino é jogador do Atlético de Madrid - Divulgação/Atlético de Madrid

Samuel Lino é jogador do Atlético de MadridDivulgação/Atlético de Madrid

Publicado 27/11/2023 15:51 | Atualizado 27/11/2023 15:51

Espanha - Em boa fase pelo Atlético de Madrid neste início de temporada, o brasileiro Samuel Lino começa a chamar atenção de outros clubes europeus. Segundo o site espanhol "Todo Fichajes", o Newcastle tem interesse no jogador para reforçar a lateral-esquerda e tem o acompanhado de perto.

No Atlético de Madrid, Samuel Lino tem jogado como ala pela esquerda. Sua velocidade e chegada ao campo de ataque chamaram atenção do técnico do Newcastle, Eddie Howe.

Embora não seja titular absoluto com Simeone, o brasileiro vem colecionando boas atuações nesta temporada. Em 12 jogos - sete deles iniciando a partida - o lateral marcou três gols e deu quatro assistências.

Revelado pelo São Bernardo, Samuel Lino teve uma rápida passagem pelo Flamengo onde jogou a Copinha de 2018. No ano seguinte, o jogador se transferiu para o Gil Vicente, de Portugal, onde atuou por três temporadas. Na temporada passada o jovem de 23 anos esteve emprestado ao Valencia, da Espanha.