Troféu do Campeonato CariocaDivulgação/Ferj

Publicado 27/11/2023 15:04

Rio - O Campeonato Carioca ganhou uma nova plataforma de transmissão para a edição de 2024. O canal "Goat", que conta com mais de 1 milhão de inscritos no YouTube, anunciou nesta segunda-feira (27) que irá exibir as partidas do Estadual ao vivo e de graça no streaming.

Todos os jogos de Botafogo, Flamengo, Fluminense, Audax, Bangu, Boavista, Portuguesa, Madureira, Nova Iguaçu, Sampaio Corrêa e Volta Redonda poderão ser exibidos pelo grupo. O Vasco, por ainda não ter assinado com a Brax, empresa que negociar os direitos do Cariocão, não está na lista.

Pelo segundo ano consecutivo, a Band, na TV aberta, será detentora dos direitos de transmissão do Cariocão, com a BandSports exibindo jogos nos canais pagos por assinatura. No último ano, Botafogo e Vasco, que não assinaram com a Brax, tiveram seus jogos como mandantes exibidos pela "Cazé TV".