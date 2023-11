Rodrygo e Messi discutiram antes de Brasil x Argentina - Daniel Ramalho / AFP

Publicado 27/11/2023 14:53

França - Lionel Messi foi duramente criticado por causa da discussão com Rodrygo antes da partida com o Brasil pelas Eliminatórias da Copa de 2026. Em um programa na rádio francesa "RMC Sports", o ex-meia do Paris Saint-Germain Jérôme Rothen afirmou que o astro argentino e seus companheiros de equipe mudaram seus comportamentos após o título Mundial em 2022.

"Eles (argentinos) são sempre os primeiros a atacar os outros. A começar pelo Messi. Tinha a imagem de simpático, mas agora mudou, porque sua verdadeira personalidade está aparecendo. Agora não se pode tocar nele. Sempre que isso acontece, ele faz o mesmo comentário, como se viu com o Rodrygo, quando disse que era campeão do mundo. Os argentinos podiam ter mais classe", afirmou.

Rothen foi meio-campista do PSG entre os anos de 2004 e 2010. O ex-jogador fez 13 jogos entre 2003 e 2007 pela seleção francesa.



Antes do clássico entre Brasil e Argentina, Messi discutiu com Rodrygo em campo. O bate-boca ocorreu quando o camisa 10 argentino foi em direção ao brasileiro, que conversava com De Paul. Messi chegou a segurá-lo pelo pescoço.



De acordo com o canal "TYC Sports", o brasileiro teria chamado os argentinos de "covardes" em tom de provocação, após os visitantes terem atrasado o início da partida diante da confusão nas arquibancadas do Maracanã.