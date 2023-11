Avião foi instalado em La Unión, como "decoração" de Natal - Reprodução / Twitter

Avião foi instalado em La Unión, como "decoração" de NatalReprodução / Twitter

Publicado 27/11/2023 13:25

La Unión (COL) - Os moradores da cidade de La Unión, vizinha a Medellín, na Colômbia, ficaram revoltados com a recriação do avião da tragédia com o elenco da Chapecoense, em 2016. A réplica, feita com alumínio, fazia parte da decoração de Natal da cidade e seria uma "homenagem" as 71 pessoas mortas no acidente.



A tragédia completará sete anos nesta terça-feira (28), e, após receber duras críticas da população, o prefeito da cidade, Edgar Osorio, ordenou a remoção da aeronave e se retratou: "A instalação da réplica do avião, referenciando a tragédia de quase sete anos que marcou nossa comunidade, gerou diversas reações nas redes sociais. Por isso, tomamos a decisão de retirá-lo do parque principal".

"As decorações de Natal nunca tiveram a intenção de ferir a sensibilidade das pessoas, mas compreendemos o desconforto que causaram e por isso apresentamos as nossas desculpas e procederemos à sua remoção", completou.

No trágico acidente, somente seis pessoas sobreviveram, sendo três jogadores da Chapecoense. A queda do voo LaMia 2933, teria ocorrido pela falta de combustível do avião. Na réplica, até mesmo a bandeira da empresa responsável pela tragédia foi colocada.

"Tomei a decisão pensando nos nossos irmãos brasileiros. Temos a memória do acidente na terça-feira e sei que muitos deles estarão aqui. Vai haver um evento religioso e atos institucionais, eles vêm sempre, fazem-no todos os anos. Se em algum momento alguém neste planeta se sentir ofendido, peço desculpas como prefeito", concluiu Edgar Osorio.