Daniel Alves está preso desde o dia 20 de janeiro - ULISES RUIZ / AFP

Publicado 27/11/2023 11:30

Rio - Pela quarta vez no ano, a defesa de Daniel Alves teve seu quarto pedido de liberdade provisória negado pela Justiça da Espanha. De acordo com o jornal catalão "La Vanguardia", o Juiz de Instrução do Tribunal de Barcelona afirmou no despacho que continua considerando “necessária a medida cautelar de prisão provisória para evitar o risco de fuga”.



A proximidade da data do julgamento do brasileiro "apenas aumenta o risco de fuga acima mencionado", teria afirmado o magistrado. A imprensa local prevê que o julgamento ocorra entre o fim deste ano e o começo de 2024.

Daniel Alves, de 40 anos, está detido desde o começo do ano. A defesa do veterano tentou que o processo fosse respondido em liberdade em algumas ocasiões, mas não conseguiu. O fato que gerou a prisão e processo do jogador aconteceu no dia 30 de dezembro do ano passado em uma boate em Barcelona.

A jovem, de 23 anos, alega ter sido estuprada por Daniel Alves no banheiro da casa noturna. O brasileiro inicialmente negou qualquer envolvimento com a jovem, porém, posteriormente afirma que teve relações sexuais consensuais com a suposta vítima.

Na semana passada, o Ministério Público de Barcelona pediu nove anos de prisão para Daniel. Além disso, foi pedido uma indenização de 150 mil euros (R$ 799 mil) para a suposta vítima, uma jovem, de 23 anos.