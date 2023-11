Troféu da Série A - Divulgação / CBF

Troféu da Série ADivulgação / CBF

Publicado 27/11/2023 10:30

Rio - Faltando duas rodadas para o fim do Brasileiro, a luta pela taça está emocionante. Flamengo e Botafogo seguem com boas possibilidades de conquistar a taça. Líder da Série A, o Palmeiras é o clube com mais chances de levar o título da competição.

Em segundo lugar, o Rubro-Negro agora tem mais chances de título que o Botafogo. De acordo com o portal "Infobola", o Flamengo tem 25% de possibilidades matemáticas contra 15% de chances do Alvinegro. O líder, Palmeiras, é quem tem mais possibilidades: 52%.

Atlético-MG, Grêmio e Bragantino ainda alimentam esperanças. O Galo tem 4%, o Tricolor aparece com 3% e o clube paulista alimenta 1% de possibilidades. Faltam três jogos para o fim da competição.