Quem ficará com o troféu do Brasileirão? Palmeiras, Flamengo, Botafogo e Atlético-MG são os principais concorrentes - Lucas Figueiredo / CBF

Publicado 27/11/2023 13:05

Palmeiras e Flamengo se tornaram os dois principais favoritos a conquistar o título do Brasileirão de 2023 e terão pela frente mais três rodadas para definir o campeão. Nesses jogos que restam,, o que pode ser uma vantagem.

O Rubro-Negro terminará o campeonato contra o São Paulo, enquanto o Verdão enfrentará o Fluminense na penúltima rodada. Assim como aconteceu em outros anos, a tendência é que tenham pela frente adversários pouco motivados em ajudar o rival a ser campeão.



Flamengo tem confronto direto

Empatados em 63 pontos, o Palmeiras está na liderança pelo critério de saldo de gols (26x16). Ou seja, o Flamengo precisa vencer seus jogos e torcer por um tropeço dos paulistas.



Os dois clubes terão dois jogos em casa e jogam a última rodada fora. A tabela do Rubro-Negro ainda tem um confronto direto na quarta, contra o Atlético-MG, que segue na briga com 60 pontos. Depois, serão dois jogos contra clubes que não têm mais o que fazer no Brasileirão: Cuiabá e São Paulo.

O Verdão também tem dois confrontos contra adversários sem mais pretensões: América-MG e Fluminense. E no último jogo terá pela frente o Cruzeiro, que pode estar rebaixado ou já livre na queda, mas também precisando de uma vitória para se livrar do Z-4.



Botafogo ainda sonha

Da alegria ao drama, o Botafogo caiu para o terceiro lugar com 62 pontos e agora precisa reencontrar o caminho das vitórias após oito rodadas e ainda torcer por um tropeço tanto do Palmeiras quanto do Flamengo. Assim como os adversários, o Glorioso joga duas vezes em casa e decide fora.



E também pegará dois clubes sem mais o que fazer no campeonato: o rebaixado Coritiba e o Internacional, já livre da queda. Por outro lado, encara na penúltima rodada, no Nilton Santos, o Cruzeiro num jogo que pode ser decisivo na luta contra o rebaixamento.



Um pouco mais atrás, com 60, o Atlético-MG ainda tem chance de título, mas depende de dois tropeços do Palmeiras e um do Botafogo, além de ter que vencer o Flamengo na quarta-feira, para ser campeão.



O Galo só tem mais um compromisso em casa, contra o São Paulo. E encerra fora contra o Bahia, que pode estar rebaixado, livre da queda ou precisando da vitória para se salvar.





Jogos que restam de Palmeiras, Flamengo, Botafogo e Atlético-MG



Flamengo x Atlético-MG - quarta (29/11), às 19h30

Flamengo x Cuiabá - domingo (3/12), às 16h

São Paulo x Flamengo - 6/12, às 21h30



Palmeiras x América-MG - quarta (29/11), às 21h30

Palmeiras x Fluminense - domingo (3/12), às 16h

Cruzeiro x Palmeiras - 6/12, às 21h30



Botafogo x Coritiba - quarta (29/11), às 21h30

Botafogo x Cruzeiro - domingo (3/12), às 16h

Internacional x Botafogo - 6/12, às 21h30



Flamengo x Atlético-MG - quarta (29/11), às 19h30

Atlético-MG x São Paulo - sábado (2/12), às 21h

Bahia x Atlético-MG - 6/12, às 21h30