Guto Ferreira já dirigiu o Coxa em 2022 - Divulgação/Coritiba

Publicado 27/11/2023 12:14

Rio - Com o rebaixamento para a Série B selado após a derrota para o Fluminense, no último sábado, o Coritiba anunciou mudanças no comando técnico nesta segunda. O treinador Thiago Kosloski deixou o comando do clube paranaense, que será comandado por Guilherme Bossle, treinador do sub-20, no próximo duelo contra o Botafogo.

Porém, o Coxa já anunciou o treinador que irá iniciar o trabalho em 2024, tendo como principal objetivo reconduzir o clube para a Série A. Guto Ferreira, que já dirigiu clubes como Atlético-MG, Grêmio, Palmeiras, Internacional, Cruzeiro e atualmente estava no Cerro Porteño, assinou contrato de um ano.

"Estou muito feliz e motivado em retornar ao Alto da Glória. Chego em um dos projetos mais ambiciosos do futebol brasileiro e quero fazer parte da nova era da instituição com muito profissionalismo e dedicação", disse Guto Ferreira, que trabalhou no clube paranaense em 2022.

Thiago Kosloski assumiu o Coritiba durante a disputa do Brasileiro. Em 23 jogos, foram oito vitórias, um empate e 14 derrotas. Ele abriu mão do ciclo olímpico com Ramon Menezes na seleção brasileira sub-20 para tentar salvar o Coxa do rebaixamento.