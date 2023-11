Diego Ribas - Reprodução / Twitter

Diego RibasReprodução / Twitter

Publicado 27/11/2023 12:08

Tocantins - Os jovens que estavam jogando bola na quadra de Lagoa do Tocantins no último sábado, dia 25, vão guardar para sempre o "amistoso" que participaram de surpresa, a convite de ninguém menos que Diego Ribas. O ex-jogador multicampeão por Flamengo, Santos e seleção brasileira passava na estrada a caminho do Jalapão quando notou a diversão da molecada, e não pensou duas vezes: desceu do carro para propor o desafio. A premiação não poderia ser outra além da mais tradicional das peladas de rua do país: o refrigerante.





E foi assim que a cidade do interior do Tocantins, que tem pouco mais de 3.500 habitantes, presenciou a acirrada partida. No fim, os jovens locais venceram a equipe de Diego Ribas pelo placar de 4 a 3, e se refrescaram saboreando o merecido prêmio. "Que o futebol continue sempre unindo e divertindo vocês. Foi um grande prazer", celebrou Diego por meio de suas redes sociais.

Revelado pelo Santos, Diego Ribas fez carreira no futebol europeu até voltar ao Brasil em 2016. Pelo Flamengo, o ex-apoiador acumulou muitas conquistas, entre elas: duas Libertadores, dois Brasileiros e uma Copa do Brasil.