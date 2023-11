Vini Jr., atacante do Real Madrid - Divulgação / Real Madrid

Publicado 27/11/2023 13:56

O atacante Vini Jr, de 23 anos, venceu o prêmio "Samba Gold", dado para o melhor jogador brasileiro do mundo. Além do jogador do Real Madrid, a lateral Tamires, do Corinthians, venceu o prêmio de melhor jogadora brasileira e o atacante Marcos Leonardo, do Santos, faturou o troféu de melhor atleta sub-20.

O "Samba Gold" é uma premiação feita pelo site "Sambafoot", com uma votação feita por ex-jogadores, jornalistas e internautas. Com sua primeira vitória, Vini Jr interrompe uma sequência de três prêmios seguidos de Neymar, que é o maior vencedor do troféu, com seis.

O jogador do Al-Hilal, que se recupera de uma séria lesão no joelho esquerdo, foi o segundo colocado da premiação deste ano, na frente do zagueiro Marquinhos, em terceiro. No lado do futebol feminino, Bia Zaneratto ficou em segundo lugar, enquanto Debinha, vencedora da premiação no ano passado, ficou em terceiro. No Sub-20, Marcos Leonardo ficou na frente de Endrick, que foi o vice-campeão, e de Vitor Roque.

Confira todos os vencedores do prêmio "Samba Gold".

Masculino

2008: Kaká (Milan)

2009: Luis Fabiano (Sevilla)

2010: Maicon (Inter de Milão)

2011: Thiago Silva (Milan)

2012: Thiago Silva (PSG)

2013: Thiago Silva (PSG)

2014: Neymar (Barcelona)

2015: Neymar (Barcelona)

2016: Philippe Coutinho (Liverpool)

2017: Neymar (Barcelona/PSG)

2018: Roberto Firmino (Liverpool)

2019: Alisson (Liverpool)

2020: Neymar (PSG)

2021: Neymar (PSG)

2022: Neymar (PSG)

2023: Vinicius Junior (Real Madrid)

Feminino

2021: Gio Queiroz (Levante)

2022: Debinha (Kansas City Current)

2023: Tamires (Corinthians)

Sub-20

2022: Endrick (Palmeiras)

2023: Marcos Leonardo (Santos)