Briga entre torcedores de Coritiba e Cruzeiro na Vila CapanemaReprodução/Premiere

Publicado 27/11/2023 16:11

Rio - O julgamento de Coritiba e Cruzeiro foi adiado para a próxima semana, com horário previamente marcado para às 13h (de Brasília). Anteriormente, aconteceria nesta segunda-feira (27). A Primeira Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (STJD) julgará os dois clubes pelos incidentes durante o jogo na Vila Capanema, pelo Campeonato Brasileiro. As informações são do 'ge'.

Coritiba e Cruzeiro podem perder até 20 mandos de campo, se condenados. O adiamento aconteceu após medida cautelar do presidente do STJD, que puniu ambos os clubes de forma preventiva. Foi determinado que, após o cumprimento, o processo retornasse à Procuradoria.

Diante do procedimento, a nova denúncia do caso foi protocolada somente na manhã desta segunda. Com isso, foi interpretado que houve equívoco em incluir a pauta à sessão, além de acordo entre Tribunal e STJD, para que a sessão fosse transferida para a tarde da próxima segunda-feira, de forma virtual.

Os dois clubes desejam que o cumprimento da punição preventiva já seja incluído ao cumprimento de uma possível punição depois do julgamento. O pedido será avaliado.

Coritiba e Cruzeiro já foram punidos preventivamente pelo STJD e jogarão sem torcida até o julgamento do processo.

Em caso de perda de mando, o Artigo 73 do Regulamento Geral de Competições da CBF em 2023 prevê que o time deverá jogar em um estádio que esteja, no mínimo, 100 quilômetros distante da cidade-sede do clube – neste caso, Curitiba e Belo Horizonte. Coritiba e Cruzeiro foram denunciados também em outros artigos.

Entenda o caso:

No fim do duelo entre Coritiba e Cruzeiro, torcedores de organizadas dos dois times invadiram o gramado, após o gol de Robson, que deu a vitória ao Coxa. Os grupos protagonizaram uma briga generalizada, que durou cerca de quatro minutos. A partida, então, foi paralisada e retomada depois de quase 40 minutos da intervenção da Polícia Militar.